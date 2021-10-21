Россиянам рассказали, кто имеет право выйти на пенсию досрочно

Как выяснилось, некоторые категории россиян могут выйти на пенсию досрочно. Каким для этого нужно отвечать параметрам, рассказала финансист, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Это касается безработных предпенсионеров, людей предпенсионного возраста с большим стажем работы и многодетных женщин.

Мужчины становятся предпенсионерами в 60 лет, а женщины — в 55. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам потребуется стаж 42 года, а женщинам — 37.

Многодетные женщины могут выйти на пенсию, если имеют не менее 15 лет страхового стажа.

«При наличии троих детей можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — рассказала эксперт в интервью агентству «Прайм».

Что касается безработных предпенсионеров, то они могут выйти на пенсию, если до достижения пенсионного возраста им осталось не более двух лет: для мужчин — 25 лет, для женщин — 20.

Ранее стало известно, что россияне с инвалидностью могут получить новую выплату к пенсии в размере 10 тысяч рублей.