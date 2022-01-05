Россиянам рассказали, кому дополнительно повысят пенсии с 2022 года

Для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года будет предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности. Об этом рассказала профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

Сначала дополнительные средства получат те россияне, которые до 1992 года работали в совхозах, колхозах, крестьянских хозяйствах, машинно-тракторных станциях, а также в сельскохозяйственных артелях, отметила Голодова в беседе с агентством «Прайм».

До этого для получения такой надбавки россиянам нужно было проживать в сельской местности.

Увеличат также доплату к пенсиям 80-летних россиян и инвалидов Первой группы, составляющую 100% фиксированной части. Она будет равна 6 401 рублю.

Также, по словам Голодовой, запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и другим.

По словам экономиста, точно вырастет надбавка за «северный» стаж.

«За 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 201 рубль, за 20 лет стажа в приравненных к нему территориях — 1 920 рублей», — пояснила Голодова.

Повышение пенсионного возраста, а также сокращение продолжительности жизни приведут к уменьшению на один миллион числа российских пенсионеров, считают экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Они напомнили, что в прошлом году число россиян пенсионного возраста существенно сократилось из-за пандемии.