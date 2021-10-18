Россиянам рассказали, когда ждать введения электронных паспортов

В России появится два вида электронного паспорта: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Планируется, что свет они увидят до конца 2022 года. Пока запуск планируется в трех субъектах РФ. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС. Надеюсь, что в ближайшее время могут туда перевести и водительское удостоверение», — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он подчеркнул, что цифровые двойники не отменяют традиционные, бумажные документы. Перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне. В качестве пилотных регионов для ввода электронного документа ранее рассматривалась Москва, Московская область, Татарстан.

Тем не менее процедура смены документа будет исключительно добровольной. Любой желающий может перейти на новый формат паспорта. Прототип электронного паспорта был впервые представлен в 2019 году. Он был в виде пластиковой карточки с чипом. Сначала планировалось ввести документ в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса все притормозилось.