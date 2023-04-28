Общество 28 апреля 2023, 03:39 Россиянам рассказали, когда дети должны платить алименты родителям Юрист Казимир: трудоспособные дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей Pixabay

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Юрист по семейным делам Анна Казимир рассказала, в каких случаях детям приходится платить алименты родителям. Первое, что должны знать обе стороны — трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей, написал портал «Страсти».

Если дети не помогают родителям, то можно решить этот вопрос через суд.

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«Под нетрудоспособными родителями следует понимать инвалидов (любой группы) или граждан, достигших пенсионного возраста. Факт нуждаемости родителя определяется в каждом судебном деле индивидуально», — пояснила юрист.

Если родитель не в состоянии купить себе продукты, лекарства, одежду и оплатить счета, ребенок должен ежемесячно платить алименты. Как правило, их размер устанавливается в твердой сумме. Она определяется материальным положением обеих сторон. Суд учитывает всех детей, независимо от того, рождены они в браке или нет. Уточняется, кто и как помогает родителю.

Если подавший на алименты родитель сам уклонялся от обязанностей на содержание ребенка в детстве, суд вправе ему отказать. Доказательством в этом случае будет считаться задолженность по алиментам, привлечение родителя к уголовной или административной ответственности за неуплату алиментов.

Ранее адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала, что подать на алименты после развода можно не только при наличии детей, но и в случае, если один из бывших супругов оказался в трудной жизненной ситуации. По закону супруги должны поддерживать друг друга материально.