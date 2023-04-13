Общество 13 апреля 2023, 12:32 Адвокат Корешкова рассказала, что бывшие супруги могут оформить алименты даже при отсутствии детей

Читать 360tv в

Подать на алименты после развода можно не только при наличии детей, но и в случае, если один из бывших супругов оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом Lenta.ru рассказала адвокат по семейным делам Елена Корешкова.

Она объяснила, что супруги должны поддерживать друг друга материально. И воспользоваться этим правом можно даже после расторжения брака. Причем есть такая возможность как у женщин, так и мужчин. Правда, лишь при определенных условиях. Таких, как нетрудоспособность или выход на пенсию. При этом у второго экс-супруга должны быть средства на выплату алиментов.

Реклама

«Бывший супруг тоже может рассчитывать на материальную поддержку. Требовать ее вправе нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время», — объяснила Елена Корешкова.

Решение о выплате алиментов решается в суде. Там учитывают все обстоятельства и доводы обеих сторон.

Авторы: