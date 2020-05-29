Россиянам рассказали, какой будет работа в офисах после пандемии

Эпидемия коронавируса потихоньку идет в России на спад. Многие ждут возвращения на работу. Однако в Международной организации труда (МОТ) считают, что еще некоторое время в офисах будут действовать повышенные меры безопасности.

Директор МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева считает, что после пандемии работников попросят соблюдать дистанцию и по одному ездить в лифтах. Об этом написала газета «Известия».

Также перемещение по зданию могут разграничить. Это нужно, чтобы большое количество людей не скапливалось в одном месте. Кулаева также не исключила, что присутствие людей в офисе в ближайшие полгода будет необязательным или непостоянным. То есть удаленка может пока сохраниться.

В интервью «Российской газете» представительница МОТ отметила, что в мире во втором квартале 2020 года продолжительность рабочего времени сократилась на 10,7% по сравнению с концом 2019 года.

«Что эквивалентно полной занятости 305 миллионов человек, работающих по 48 часов в неделю. Это не значит, что все они стали безработными. Кто-то отправился в вынужденный отпуск, кто-то перешел на режим сокращенных смен или неполного рабочего дня», — добавила она.

По ее словам, сейчас сложнее всего тем, кто работает в теневой экономике. По оценкам МОТ, речь идет о 1,6 миллиарда человек.

За последние сутки в России выявили еще 8572 новых случая коронавируса. За все время заболели 387 623 человека. Их них 159 257 выздоровели, 4374 умерли.