Еще 8572 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Перед последними выходными мая в России подтвердили 8572 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии в стране выявили уже 387 623 инфицированных.

Врачи получили положительные тесты на коронавирус у жителей 84 регионов РФ. Из них у 39,4% не было клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа медики отправили домой 8264 пациентов, которым удалось полностью справиться с COVID-19. Всего выздоровевших 159 257. Из-за коронавируса скончались еще 232 россиянина. Это самое большое число летальных исходов за сутки за весь месяц. Всего умерших 4374.

Российские специалисты провели уже более 10 миллионов тестов на наличие COVID-19. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с вирусом стран.

Под медицинским наблюдением, уточнили в Роспотребнадзоре, остаются свыше 305 тысяч человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Одним из предвестников COVID-19 ученые назвали высыпания на коже. Иногда их можно спутать с потницей, лишаем или сыпью, которая бывает при кори.

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, коронавирус уже ослабел. Зачастую у больных COVID-19 нет симптомов или инфекция проявляет себя минимально.