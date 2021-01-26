Россиянам рассказали, как защитить персональные данные от хакеров

«<…>Чем больше вы знаете о методах обмана пользователей, тем меньше вероятность, что вы станете жертвой хакеров и поверите фишинговому письму с предложением о покупке вакцины от COVID-19 онлайн или купоном на прививку без очереди», — передает его слова РИА «Новости».

Поэтому эксперт рекомендует проверять источники электронных писем, не доверять тестовым сообщениям от знакомых или компаний, если в них содержаться какие-либо просьбы. И перед тем, как нажать на ссылку, сначала лучше изучить этот сайт или позвонить в организацию и уточнить информацию. Меньшаков уверен, что проверка источников защитит от скачивания вредоносного контента по фишинговым ссылкам.

«Наводите курсор на ссылки, изучайте состав URL. Если вам прислали сообщение со ссылкой, наведите на нее курсор мыши, но не щелкайте по ней. Так вы сможете увидеть, куда ведет эта URL», — объяснил специалист.

Нужно удалить сообщение, если адрес выглядит подозрительно. Часто фальшивые ссылки напоминают ссылки на надежные сайты, но они могут содержать лишние слова или домены.

Кроме того, чтобы защитить персональные данные, можно использовать пароли двухфакторной аутентификации (2FA). А еще их желательно часто менять. Эксперт рекомендует использовать виртуальную частную сеть (VPN), которая поможет установить защищенное шифрованием соединение и скрыть действия в сети от злоумышленников.