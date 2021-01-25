Хакеры атаковали владельцев Теlеgrаm-каналов

Некоторые владельцы Теlеgrаm-каналов пожаловались на хакерские атаки. Они начали получать под предлогом предложений о размещении рекламы от образовательной платформы GeekBrains вложения с вирусом, который позволяет похитить их учетные записи.

В частности, сооснователь Telegram-канала Baza Никита Могутин заметил атаку на канал 18 января, пишет Коммерсант. На канал подписано 307,4 тысячи подписчиков. Канал Madonnka с 9,5 тысячи подписчиков мошенники намеревались взломать 19 января.

В самой компании GeekBrains получили уже много жалоб на мошенничество от их лица. Руководство разослало агентствам и блогерам предупреждения, об этом сообщила руководитель отдела маркетинга компании Елена Торопина. Она отметила, что атака на каналы может быть связана с ростом отрасли онлайн-образования, которая тратит большие объемы на размещение рекламы. Кроме того, по словам Могутина, популярный Telegram-канал может стоить от 1,5 миллионов рублей до нескольких миллионов долларов. Заработок от него на прямой рекламе может составлять от 600 тысяч до четырех миллионов в месяц.