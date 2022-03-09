Россиянам рассказали, как уменьшить спам на телефоне

Полностью остановить поток спам-звонков от телефонных роботов нельзя, но можно снизить количество получаемого таким образом спама. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Олег Седов.

«Чтобы снизить количество звонков [от автоматических систем], достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров», — сказал эксперт.

Он отметил, что если номер перестает отвечать на незнакомые звонки, то, с точки зрения робота, который совершает обзвон, он становится неактуальным.

Седов пояснил, что часто телефонные номера попадают в базу данных для обзвона по инициативе самих людей. Например, они оставляют свои контактные данные при регистрации на сайтах в интернете.

«Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру», — добавил эксперт.

Ранее директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал россиянам, как бороться со спам-звонками, которые ежедневно поступают на телефон.

По словам эксперта, есть два способа сократить их количество. Во-первых, Дворянский советует не указывать свой основной номер на непроверенных ресурсах в интернете. Во-вторых, стоит использовать блокировщики звонков или определители вызовов.