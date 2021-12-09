Россиянам рассказали, как уменьшить спам на телефоне

Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал россиянам, как бороться со спам-звонками, которые ежедневно поступают на телефон. По словам эксперта, есть два способа сократить их количество, сообщила радиостанция Sputnik.

Во-первых, Дворянский советует не указывать свой основной номер на непроверенных ресурсах в интернете.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не „светить“, тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», — посоветовал Дворянский.

Во-вторых, по словам эксперта, стоит использовать блокировщики звонков или определители вызовов. Специальные сервисы, как платные так и бесплатные, позволяют это сделать. На экране телефоне появится надпись, что это спам или назойливая реклама, соответственно, человек просто не будет брать трубку и сохранит нервную систему в нормальном состоянии, заключил Дворянский.