Россиянам рассказали, как сэкономить при походе в магазин

Приходя в магазин за определенными товарами, велик риск уйти оттуда с незапланированными покупки. Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина дала советы, как не тратить лишнего в магазине.

Первое, что надо сделать, — это спланировать свои покупки, рекомендовала Никитина в беседе с радио Sputnik. Список покупок, по ее словам, делает сам процесс более рациональным.

«Второе — брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», — пояснила финансовый консультант.

Еще один способ, который получил широкое распространение во время пандемии коронавируса, — это покупка продуктов через сервисы доставки. Однако в этом случае также нужно быть внимательным, чтобы не купить лишнего, «зацепившись взглядом».

А вот покупка товаров со скидками и по акции не всегда является самым эффективным способом сэкономить. Дело в том, что иногда бывает так, что товар со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Никитина отметила, что можно сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы понять, в каких местах выгоднее совершать те или иные покупки.

Также, считает специалист, вопреки распространенному мнению, покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в «магазинах у дома».

Она отметила, что зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но нельзя забывать про дополнительные факторы. Например, сколько времени тратит человек на то, чтобы доехать до магазина и провести там время.

Никитина заключила, что иногда при дальней поездке в гипермаркет выгода нивелируется стоимостью потраченного бензина.

Второй магазин «Пятерочка #налету» заработал на Ходынском бульваре в Москве. Новый формат предусматривает отсутствие кассиров. Покупатели самостоятельно берут и оплачивают товары на кассе самообслуживания или через мобильное приложение.