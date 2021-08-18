Быстрота и удобство для покупателей. «Пятерочка» запустила второй магазин без кассиров в Москве

Второй магазин «Пятерочка #налету» заработал на Ходынском бульваре в Москве. Новый формат предусматривает отсутствие кассиров. Покупатели самостоятельно берут и оплачивают товары на кассе самообслуживания или через мобильное приложение.

Процесс покупки в этом магазине упростили до простого клика. Покупатели выбирают бакалею, овощи, фрукты, молочные продукты или готовую еду и снеки. После этого можно пройти на кассу, где самостоятельно можно пробить все свои покупки или отсканировать штрихкод через приложение.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров в беседе с «360» заявил, что главная идея заключается в том, чтобы сделать процесс покупки быстрым и удобным.

«Я бы не сказал, что задача сделать магазин без продавцов. Задача в том, чтобы максимально удовлетворить потребность наших гостей», — пояснил он.

Сами покупатели оценили новый формат. Одна из гостей «Пятерочки» призналась, что часто заходит в магазин купить свежевыжатый сок.

«Очень удобно, когда ты пришел. Сам все, что надо, выбрал, подошел, оплатил через приложение», — рассказала она.

Кассы самообслуживания предназначены для тех, кто пока не установил приложение магазина на свой гаджет. Работа полностью автоматизирована. Но если возникнут вопросы, то всегда можно вызвать сотрудника нажатием одной кнопки.

Источник фото: телеканал «360»

Консультант Татьяна Бронина рассказала, что обычно гостям требуется помощь в трех случаях: ошибся в выборе товара, но заметил, когда уже пробил. Удаление из чека может провести только сотрудник магазина.

Второй случай, когда нужно вызвать консультанта, — это продажа сигарет и спиртного. Гостю необходимо подтвердить свой возраст, что он уже имеет право покупать товары для взрослых.

«Третья ситуация — это, конечно же, когда покупателю необходима консультация. У нас есть такие позиции, без штрихкода: это наша выпечка и напитки. Бывает такое, что среди этого всего изобилия позиций клиент теряется, поэтому кнопка вызова сотрудника очень необходима, — рассказала Татьяна Бронина.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что формат магазина предусматривает быстрые покупки, на втором этаже есть специальное место для тех, кто никуда не спешит.

В этом коворкинге можно посидеть и насладиться свежей выпечкой или чашкой кофе. Работает эта зона, как и сам магазин, в круглосуточном режиме.

Пока таких магазинов в Москве всего два, но они уже очень популярны среди жителей столицы. Сейчас в торговой сети обсуждают открытие еще одной точки формата #налету. Также изучают предпочтения гостей, чтобы расширить ассортимент самыми популярными товарами.