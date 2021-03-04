Россиянам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ

Отказ от мусоропровода в многоквартирном доме поможет сэкономить на услугах ЖКХ. За его обслуживание россиянин платит дополнительно около тысячи рублей в год.

Жильцы оплачивают чистку мусоропровода и перемещение мусора. При этом площадки в доме, где есть возможность выбросить отходы не выходя на улицу, положено мыть каждый день, что увеличивает стоимость жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили РИА «Новости» эксперты в сфере ЖКХ.

При отказе от мусоропровода, по подсчетам специалистов, каждая квартира может экономить около тысячи рублей в год.

Отказаться от удобства нельзя единолично, так как мусоропровод — общедомовое имущество. Решение следует принимать на общем собрании собственников жилья. Для того, чтобы его заварили, нужно согласие 50% жильцов.

Власти напомнили россиянам, что действие моратория на выписку штрафов на неуплату услуг ЖКХ прекратилось 1 января 2021 года. Должникам снова начали начислять пени в феврале. Предоставление коммунальных услуг и расчетов будет делаться без послаблений по действующему жилищному законодательству.