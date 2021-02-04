Россиян предупредили о возобновлении штрафов за неуплату ЖКХ

Во время пандемии россиян освободили от штрафов за неуплату услуг ЖКХ. Срок постановления правительства истек, поэтому жителям снова придется столкнуться с пени. Об этом сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров.

Действие моратория на выписку штрафов на неуплату услуг ЖКХ прекратилось 1 января 2021 года. Россияне снова начнут получать штрафы уже в феврале, пишет газета «Известия» со ссылкой на ответ Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному.

Замглавы подчеркнул, что предоставление коммунальных услуг и расчеты будут делаться без послаблений по действующему жилищному законодательству. При этом постановление об изменениях правил предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг продлили до 1 апреля.

«В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», — пояснил Егоров.

По словам Выборного, несмотря на продление, Госдума будет продолжать следить за ситуацией с мерами поддержки населения. Он отметил, что в стране нельзя допустить того, чтобы человек находился на грани нищеты и все деньги отдавал за ЖКУ.