Общество 28 февраля 2024, 04:47 Россиянам рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах с помощью бутылки воды Aif.ru: бутылка воды в туалете поможет сэкономить на ЖКУ Freepik

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Россияне могут сэкономить на оплате коммунальных услуг десятки тысяч рублей в год. Об этом рассказал заместитель генерального директора Росводоканала Оренбурга Алексей Марков в интервью aif.ru.

Для того, чтобы сэкономить коммунальных услугах, надо изменить повседневные привычки. Например, принимать душ вместо ванны и выключать кран во время чистки зубов.

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Уменьшить счета за воду поможет правильная сантехника: аэраторные насадки на кран, двухкнопочный смыв для унитаза, краны с гусаком или термостатом.

«Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объемный тяжелый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объем значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше», — добавил эксперт.

По словам Маркова, современные стиральные и посудомоечные машины используют меньше воды. Кроме того, важно следить за состоянием сантехники — протечки увеличат счета. Также надо вовремя подавать показания и проверять счетчики. В противном случае расчет будет проводиться по общедомовому счетчику, что значительно увеличит размер выплат.

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