Москва 12 февраля 2024, 11:02 Москвичам рассказали, как получить субсидии на оплату ЖКУ в 2024 году Более 700 тысяч москвичей получают субсидии на оплату ЖКУ Freepik

Читать 360tv в

Порядка 700 тысяч жителей Москвы получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Они положены горожанам, которые тратят более 10% совокупного дохода на оплату ЖКУ. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Так, с начала этого года максимальный доход, который позволяет получить субсидию для одиноко проживающего человека, возрос до 61 439 рублей. В 2023 году сумма составляла 59 799 рублей.

Реклама

Субсидию оформляют на полгода: при обращении до 15-го числа выплату назначат с настоящего месяца, а после 15-го числа — со следующего. Для этого учитывают доход семьи или одиноко проживающего человека за шесть календарных месяцев, предшествовавших подаче заявления.

Важно понимать, что будут учитываться доходы всех членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, родителей или усыновителей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Оформить субсидию можно только в электронном виде на портале mos.ru. Услугой могут пользоваться обладатели полной учетной записи. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней.

Ранее москвичам рассказали о поддержке для экспортеров.