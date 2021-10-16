Россиянам рассказали, как сэкономить на банковских переводах

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея рассказал о нескольких способах экономии средств при переводе денег в банке. При этом важно всегда интересоваться размером возможной комиссии, сообщило РИА «Новости».

Эксперт Егор Кривошея заявил, что совершать крупные денежные переводы лучше со счета на счет в пределах одного банка. Если же необходимо перевести деньги получателю на счет другого банка, лучше воспользоваться Системой быстрых платежей.

«Переводы в рамках лимита до 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей бесплатны. Для этого надо привязать номер телефона в банке к СБП», — рассказал Егор Кривошея.

При любой операции с денежными переводами стоит обращать внимание на информацию о возможной комиссии. Проверить это можно в приложении перед отправкой денег.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» напомнил, что использование переводов на личную карту в коммерческих целях чревато штрафами.

Клиенты российских банков пожаловались на введение комиссии за перевод денег клиентам других банков. Специалисты отметили, что для изменений условия договора банки должны получить от клиентов согласие.