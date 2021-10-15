Клиенты нескольких российских банков пожаловались на комиссию за «стягивание» денег. Под этим понимается пополнение карты за счет средств на карте другого банка. Изменения могли быть связаны с тем, что ЦБ РФ ужесточил контроль за операциями по переводам из-за мошенников, которые оформляют много карт, переводят на них деньги и затем снимают.

Жалобы на комиссию за перевод денег на карту другого банка появились в Сети от клиентов Альф-банка и ОТП-банка, сообщили «Известия».

Представили Альфа-банка в комментарии изданию заявили, что такой комиссии сейчас нет, но организация проводила временный пилотный проект с участием небольшого количества клиентов, чтобы привлечь их внимание к системе быстрых платежей. Газета уточнила, что автор, который жаловался на комиссию в Альфа-банке, позже уточнил, что ему вернули деньги, которые были сняты как дополнительный сбор. Вероятно, он оказался среди тех клиентов, попавших в этот временный проект.

В Сбербанке, «Открытии», Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что сейчас у них нет платной комиссии за переводы денег на другую карту.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель в комментарии газете заявил, что по закону банки могут изменять условия обслуживания и устанавливать новые комиссии, но они должны получить согласие от клиента об изменении условий договора.