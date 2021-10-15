Россияне пожаловались на платные комиссии за «стягивание» денег — СМИ
«Известия»: российские банки начали вводить комиссии за стягивание денег
Клиенты нескольких российских банков пожаловались на комиссию за «стягивание» денег. Под этим понимается пополнение карты за счет средств на карте другого банка. Изменения могли быть связаны с тем, что ЦБ РФ ужесточил контроль за операциями по переводам из-за мошенников, которые оформляют много карт, переводят на них деньги и затем снимают.
Жалобы на комиссию за перевод денег на карту другого банка появились в Сети от клиентов Альф-банка и ОТП-банка, сообщили «Известия».
Представили Альфа-банка в комментарии изданию заявили, что такой комиссии сейчас нет, но организация проводила временный пилотный проект с участием небольшого количества клиентов, чтобы привлечь их внимание к системе быстрых платежей. Газета уточнила, что автор, который жаловался на комиссию в Альфа-банке, позже уточнил, что ему вернули деньги, которые были сняты как дополнительный сбор. Вероятно, он оказался среди тех клиентов, попавших в этот временный проект.
В Сбербанке, «Открытии», Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что сейчас у них нет платной комиссии за переводы денег на другую карту.
Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель в комментарии газете заявил, что по закону банки могут изменять условия обслуживания и устанавливать новые комиссии, но они должны получить согласие от клиента об изменении условий договора.