Прибор для дезинфекции смартфонов и еды на заказ появится в России

По словам разработчиков, это устройство эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток. Его могут использовать люди с чувствительной кожей. Ученые пояснили, что электрический разряд прибора выбрасывает в воздух большое число высокоактивных веществ, среди которых электроны, ионы, возбужденные атомы и молекулы. Они очищают воздух от примесей и производят дезинфекцию.

Устройство выглядит как ручка с разрядной головкой. Чтобы мгновенно обезвредить поверхность рук, нужно просто провести им по пальцам. В настоящий момент в современных системах фильтрации воздуха уже используется секция очистки электрическим полем с коронным разрядом.

Еще с помощью Crownbrush предлагается дезинфицировать различные поверхности, такие как дверные ручки и столы. Его можно устанавливать в жилых домах, больницах, магазинах.