Общество 29 апреля 2023, 04:01 Россиянам рассказали, как пожарить шашлык без штрафа Юрист Соловьев: жарить шашлык на мангале разрешено в пяти метрах от дома РИА «Новости»

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как пожарить на даче шашлык и избежать штрафа. Мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости для жарки мяса можно располагать в пяти метрах от дома или постройки, сообщил специалист в интервью радио Sputnik.

Вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет горючих материалов и мусора. Емкость для жарки шашлыка не должна иметь повреждений. В ветреную погоду нельзя готовить мясо на огне даже на исправном мангале.

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«Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше 10 метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», — рассказал юрист.

За нарушение противопожарных правил предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В зоне, где действует противопожарный режим, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате пикника возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, сумма штрафа достигнет от 40 до 50 тысяч рублей. При более серьезных последствиях нарушителю грозит уголовное дело.

Ранее дачников предупредили о крупных штрафах за сжигание сухой травы. За неправильную уборку территории можно поплатиться многотысячными взысканиями.