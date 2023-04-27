Общество 27 апреля 2023, 04:12 Дачников предупредили о крупных штрафах за сжигание сухой травы Эколог Хлынов: дачников будут штрафовать на сотни тысяч рублей за сжигание сухой травы РИА «Новости»

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Руководитель московской группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Антон Хлынов предупредил дачников о штрафах за неправильную уборку территории. Речь идет о сжигании травы на своем участке, за что можно расстаться с сотнями тысяч рублей, написало издание «Секрет фирмы».

Сжигание сухой травы — главная причина лесных пожаров, в которых гибнет все живое. И контроль за огнем в данном случае — это иллюзия, так как в сухую и ветреную погоду пламя легко может перейти за пределы участка. При этом уничтожается органическая часть почвы.

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«В целом при антропогенных пожарах природной системе однозначно наносится вред. Все-таки принято считать, что природе виднее, как поступать в данном случае», — сказал эколог.

Сжигать мусор, ботву и траву сейчас можно только в яме, котловане или металлической бочке с твердым основанием на расстоянии не ближе 7,4 метра от построек. Наказание зависит от того, кто еще пострадал при сжигании сухой травы.

Штрафы для обычных граждан в этом случае составят от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 300 до 400 тысяч рублей. Предпринимателям грозит штраф от 40 до 60 тысяч рублей.

При действии противопожарного режима штрафы вырастают вдвое. При наличии пострадавших сумма штрафа может достичь 500 тысяч рублей или обернуться тюремным сроком до четырех лет.

Ранее сообщалось, что дачников могут штрафовать за неправильную жарку шашлыка. По новым нормам, делать это можно только в пяти метрах от любых зданий. Надо отходить от колодцев, заборов и деревьев.