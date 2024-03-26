Эксклюзив 26 марта 2024, 11:55 Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне Автоэксперт Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной РИА «Новости»

Читать 360tv в

После зимы автолюбителям необходимо подготовить свой автомобиль к эксплуатации в теплое время года. Об этом «360» рассказал автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

По его словам, в первую очередь нужно заранее позаботиться о приобретении летней резины, чтобы не стоять в очередях в магазинах весной.

Реклама

«Потом нужно приехать на станцию СТО, проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще и она ответит вам улыбкой», — посоветовал автоэксперт.

Если машина долгое время простояла на месте, то Хайцеэр посоветовал проверить состояние аккумулятора и подвески.

«В советское время машину во время длительной стоянки ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии. Проверьте количество фреона в кондиционере, если он установлен в машине», — добавил он.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал россиянам не торопиться с сезонной сменой шин.