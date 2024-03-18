Общество 18 марта 2024, 13:23 Автоэксперт Колодочкин посоветовал не торопиться с сезонной сменой шин

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Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, когда можно задуматься о сезонной смене шин. Официальная дата — 1 марта, однако в этом вопросе не стоит торопиться, отметил специалист в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, в некоторых регионах России до сих пор сохраняются ночные и утренние заморозки.

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«В Москве, хоть у нас уже и стало теплее, под колесами еще ледок. Нужно подождать хотя бы до апреля, хуже не будет», — пояснил Колодочкин.

Он также напомнил, что на зимних покрышках нельзя ездить круглый год, так как со временем увеличится тормозной путь.