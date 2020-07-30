Россиянам рассказали, как определить качественный сыр

В составе качественного сыра есть только закваска и молоко. Употреблять его в пищу лучше сразу после покупки. Если цвет у продукта желтый, то в него точно добавили красители.

Совладелец сыроварни «Сырная губерния» Петр Кондауров рассказал в эфире телеканала «Мир 24», как выбрать действительно хороший сыр. Используемое в его изготовлении молоко не должно быть разбавлено растительными жирами.

«Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим», — подчеркнул Кондауров.

Сделанный по такому рецепту сыр получается белым. Если же цвет у него другой, то в составе есть красители. Самый популярный из них — аннато, «естественный, натуральный и безвредный». Его используют производители во всех странах мира.

На вкус сыра, по словам эксперта, влияет технология приготовления. Чтобы он не портился, важно поддерживать нужную температуру, следить за влажностью и своевременно вытирать с сыра плесень.

Свежие сыры — моцареллу или рикотту — лучше есть сразу после покупки. Другие сорта хорошо сохранятся, если завернуть их в бумагу или пакет: так они не потеряют влагу и не засохнут.