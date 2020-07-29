Сомелье назвал главный плюс российского сырья при изготовлении вина

Соучредитель Союза сомелье и эксперт по вину Артур Саркисян рассказал, в чем заключается главный плюс перехода на отечественное сырье при производстве вина в России.

Соответствующий закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня. Он запрещает использование зарубежного сырья. Саркисян объяснил, что в нашей стране не очень много виноградников и полностью компенсировать импортные «потери» не получится, но такие перемены являются положительными, пишет ИА Nation News.

«Я не думаю, что это резко повлияет на рост цен, но это неизбежный процесс, который будет происходить плавно. Могу сказать точно, что дешевого вина станет в разы меньше, чем раньше», — резюмировал эксперт.

По его словам, плюсом является то, как изменятся вкусовые качества напитка. Он считает, что наши вина могут конкурировать с продуктом из Италии, Испании, Франции. Специалист подчеркнул, что речь идет о качественном вине, «а не о физрастворе».