Россиянам рассказали, как облегчить свое самочувствие в жару

Жару, которая установилась во многих российских регионах, легче переносить при соблюдении определенных правил. Среди них отказ от алкоголя, ограничение физических нагрузок и обильное питье.

Советы о том, как поступать в жаркую погоду, россиянам подготовили специалисты Роспотребнадзора. Во-первых, они рекомендуют меньше бывать на улице. Уровень физической активности тоже не помешает снизить.

Собираясь на свежий воздух, лучше остановить выбор на одежде из натуральных тканей и со свободным воротом. Расцветку выбирать стоит светлую. С собой необходимо взять головной убор, солнцезащитные очки или зонтик — защититься от солнца.

Прохладный душ в течение дня и проветривание помещений сделают нахождение дома более комфортным. Если надо куда-то ехать, то лучше перенести дела на вечер.

В жаркую погоду организму нужно меньше калорий. Поэтому из пищи стоит убрать жирные, копченые и жареные продукты и блюда. Мясо есть специалисты советуют реже, а рыбу и морепродукты, наоборот, чаще. В рацион надо добавить свежие овощи и фрукты, не забыв их хорошенько вымыть. В самое жаркое время суток есть не стоит, перенести трапезу на утро и вечер.

Жидкости в жару организму, напротив, требуется больше. В сутки здоровому человеку без проблем с почками и сердечно-сосудистой системой советуют выпивать 1,5 литра. В общий объем учитывают воду, минералку, морсы, чаи, отвары из сухофруктов и кисломолочные продукты. Энергетики, алкоголь, газировку и воду с сахаром пить не рекомендуется.

До конца рабочей недели на европейской территории России обещают невероятно жаркую погоду.