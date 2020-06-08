Жара до +42 градусов придет в Россию. Чем грозит неделя аномальной погоды

Росгидромет предупредил, что в ряде регионов России до 12 июня будет адская жара. Несмотря на желанное после длительных дождей тепло, эти несколько дней будут, можно сказать, катастрофой для природы. Разбираемся, что пострадает больше всего.

Сверхнормативные прогнозы

Специалисты Росгидромета выяснили, что из-за антициклона в некоторых российских федеральных округах до 12 июня ожидаются высокие температуры — до плюс 40 градусов. Так, в Архангельской области воздух прогреется до +27…+32 градусов (на 9-11 выше нормы), Вологодской +26…+31 (на 7-10 выше нормы), в Республике Коми тоже пекло — до 29 градусов.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях до 32 градусов.

В ЦФО с 8 до 12 июня ожидается средняя суточная температура на семь-восемь градусов выше нормы, то есть +26…+31 градус.

Сильная жара прогнозируется в Кировской области, Волгоградской и Пермском крае. Самые беспощадные температуры придут в Астраханскую область — плюс 42 градуса. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях +30…+35 градусов, а в некоторых районах Ставрополья до 39.

Уральский федеральный округ тоже будет изнывать от жары — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области температура составит +29…+34 градуса.

Во всех перечисленных регионах это ненормальные значения для территории. Обычно там в солнечные дни холоднее на шесть-семь градусов.

Засуха и пожары

Пришедшая жара осушит водоемы, а в степных регионах сопровождающие палящее солнце ветра-суховеи могут негативно повлиять на урожай зерновых культур. Об этом «360» рассказал эколог и научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Роман Зимнухов.

Специалист отметил, что первая половина июня — это время, когда колос набирает соки и если начнется жара и последующая засуха, то потери этих культур могут стать существенными. Однако даже в этом случае есть нюансы.

«Все зависит от конкретных полей, от сроков сева, качества посевного материала, расположения: северный склон, южный склон на поле. Насколько там задерживалась влага во время осадков», — пояснил эколог.

Еще одна серьезная опасность в жаркое время — это лесные пожары. Большинство случаев появления огня в массивах — это чаще всего человеческий фактор. По словам Романа Зимнухова самый легкий способ обеспечить безопасность природных зон — это ограничить туда вход.

Человек так устроен, что если он выбирается отдыхать, то он часто хочет приготовить шашлыки, а это открытый огонь Роман Зимнухов Эколог и научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

По его словам, следить за тем, чтобы не разводили костры и не устанавливали мангалы должны и контролирующие органы. Пока в Крыму лесные территории и горные массивы закрыты для посещения, но связано это с коронавирусом.

Однако вылазки на природу в разрешенные места никто не отменял. Для того, чтобы вернуться из похода в жару здоровым и довольным нужно соблюдать ряд мер предосторожности. В частности, необходимо иметь с собой достаточный запас воды. Или же находиться недалеко от источника или торговой точки, где этот запас можно пополнить.

«Несколько лет назад я принимал участие в экспедиции со студентами. Это была практика по почвоведению. Студенты вышли без запасов воды на жару на пять часов. Было сильное солнце и у нескольких человек случился солнечный удар, судороги, конвульсии», — поделился собственным опытом Роман Зимнухов.

По его словам, последствия солнечного удара могут серьезно сказаться на здоровье любого человека, в том числе физически крепкого. Поэтому не следует находиться на солнце без головного убора, рассчитывать свои силы и не уходить далеко от тени.

Эколог отметил, что, судя по прогнозу погоды, пришедшая жара надолго не задержится. После четырех дней солнца начнутся дожди.

«Нужно просто перетерпеть, а потом, думаю, что все нормализуется и войдет в свою стабильную июньскую стадию», — пояснил эколог.

Беречь кожу и пить воду

Жаркая погода пришла в российские регионы очень быстро. Но организм после зимне-весеннего периода к таким солнечным ваннам пока не готов. Особенно белая кожа, которая все это время пряталась под одеждой. Сразу выставлять ее под лучи не стоит. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. По ее словам, главное, что должно быть под рукой всегда — это вода.

«Нужно пить воду. Она справляется с перегрузками и перегревом. Все проблемы теплового удара происходят на фоне обезвоживания, потому что организм человека не может охладить себя, так как в нем недостаточно жидкости. В основном, он делает это при помощи пота», — рассказала врач.

При этом она отметила, что лучше отдать предпочтение обычной воде, а не сладким газировкам. Если все же больше под рукой ничего нет, то можно выпить и сладкую воду, но в следующий прием лучше перейти на обычную.

«Нужно носить головные уборы, одежду из льна или хлопка, желательно светлых тонов, чтобы солнце не привлекать. Больше проветривать помещение, выходить на улицу, но не в часы солнцестояния, а рано утром или после 18:00. Это оптимальное использование жаркой погоды», — пояснила она.

По словам Ирины Ярцевой, при соблюдении таких правил поведения, сильная жара не сможет навредить здоровью.