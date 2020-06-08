Жара до +42 градусов придет в Россию. Чем грозит неделя аномальной погоды
Сверхнормативные прогнозы
Специалисты Росгидромета выяснили, что из-за антициклона в некоторых российских федеральных округах до 12 июня ожидаются высокие температуры — до плюс 40 градусов. Так, в Архангельской области воздух прогреется до +27…+32 градусов (на 9-11 выше нормы), Вологодской +26…+31 (на 7-10 выше нормы), в Республике Коми тоже пекло — до 29 градусов.
В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях до 32 градусов.
В ЦФО с 8 до 12 июня ожидается средняя суточная температура на семь-восемь градусов выше нормы, то есть +26…+31 градус.
Сильная жара прогнозируется в Кировской области, Волгоградской и Пермском крае. Самые беспощадные температуры придут в Астраханскую область — плюс 42 градуса. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях +30…+35 градусов, а в некоторых районах Ставрополья до 39.
Уральский федеральный округ тоже будет изнывать от жары — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области температура составит +29…+34 градуса.
Во всех перечисленных регионах это ненормальные значения для территории. Обычно там в солнечные дни холоднее на шесть-семь градусов.
Засуха и пожары
Пришедшая жара осушит водоемы, а в степных регионах сопровождающие палящее солнце ветра-суховеи могут негативно повлиять на урожай зерновых культур. Об этом «360» рассказал эколог и научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Роман Зимнухов.
Специалист отметил, что первая половина июня — это время, когда колос набирает соки и если начнется жара и последующая засуха, то потери этих культур могут стать существенными. Однако даже в этом случае есть нюансы.
«Все зависит от конкретных полей, от сроков сева, качества посевного материала, расположения: северный склон, южный склон на поле. Насколько там задерживалась влага во время осадков», — пояснил эколог.
Еще одна серьезная опасность в жаркое время — это лесные пожары. Большинство случаев появления огня в массивах — это чаще всего человеческий фактор. По словам Романа Зимнухова самый легкий способ обеспечить безопасность природных зон — это ограничить туда вход.
Человек так устроен, что если он выбирается отдыхать, то он часто хочет приготовить шашлыки, а это открытый огоньРоман ЗимнуховЭколог и научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
По его словам, следить за тем, чтобы не разводили костры и не устанавливали мангалы должны и контролирующие органы. Пока в Крыму лесные территории и горные массивы закрыты для посещения, но связано это с коронавирусом.
Однако вылазки на природу в разрешенные места никто не отменял. Для того, чтобы вернуться из похода в жару здоровым и довольным нужно соблюдать ряд мер предосторожности. В частности, необходимо иметь с собой достаточный запас воды. Или же находиться недалеко от источника или торговой точки, где этот запас можно пополнить.
«Несколько лет назад я принимал участие в экспедиции со студентами. Это была практика по почвоведению. Студенты вышли без запасов воды на жару на пять часов. Было сильное солнце и у нескольких человек случился солнечный удар, судороги, конвульсии», — поделился собственным опытом Роман Зимнухов.
По его словам, последствия солнечного удара могут серьезно сказаться на здоровье любого человека, в том числе физически крепкого. Поэтому не следует находиться на солнце без головного убора, рассчитывать свои силы и не уходить далеко от тени.
Эколог отметил, что, судя по прогнозу погоды, пришедшая жара надолго не задержится. После четырех дней солнца начнутся дожди.
«Нужно просто перетерпеть, а потом, думаю, что все нормализуется и войдет в свою стабильную июньскую стадию», — пояснил эколог.
Беречь кожу и пить воду
Жаркая погода пришла в российские регионы очень быстро. Но организм после зимне-весеннего периода к таким солнечным ваннам пока не готов. Особенно белая кожа, которая все это время пряталась под одеждой. Сразу выставлять ее под лучи не стоит. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. По ее словам, главное, что должно быть под рукой всегда — это вода.
«Нужно пить воду. Она справляется с перегрузками и перегревом. Все проблемы теплового удара происходят на фоне обезвоживания, потому что организм человека не может охладить себя, так как в нем недостаточно жидкости. В основном, он делает это при помощи пота», — рассказала врач.
При этом она отметила, что лучше отдать предпочтение обычной воде, а не сладким газировкам. Если все же больше под рукой ничего нет, то можно выпить и сладкую воду, но в следующий прием лучше перейти на обычную.
«Нужно носить головные уборы, одежду из льна или хлопка, желательно светлых тонов, чтобы солнце не привлекать. Больше проветривать помещение, выходить на улицу, но не в часы солнцестояния, а рано утром или после 18:00. Это оптимальное использование жаркой погоды», — пояснила она.
По словам Ирины Ярцевой, при соблюдении таких правил поведения, сильная жара не сможет навредить здоровью.