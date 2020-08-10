Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы безбедно жить на пенсии вне зависимости от государственных пенсионных выплат, потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Обеспечить себе достойную старость можно, если пойти на риск.

Согласно результатам опроса НПФ Сбербанка, жители Москвы хотели бы на пенсии получать 92 тысячи рублей каждый месяц. Средний уровень притязаний россиян — 59 тысяч рублей. Воплотить в жизнь пожелания москвичей можно, если рискнуть.

«Если у человека есть один миллион рублей, которым он готов рискнуть на 20%, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, и если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — рассказала «Известиям» аналитик «Финама» Юлия Афанасьева.

Глава аналитического департамента НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис призвал россиян формировать собственный пенсионный капитал. Для этого нужно копить с детства. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий во время беседы с «Известиями» рассказал о еще одном способе заработать себе на старость.

Чтобы в течение 20 лет на пенсии получать до 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи рублей в сбалансированный портфель.

Опрос сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показал, что около трети россиян хотели бы уйти на пенсию раньше срока. Большинство признались, что не могут оставить работу, когда им хочется, так как после увольнения им станет не на что жить.