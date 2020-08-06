Почти треть россиян призналась в желании уйти на пенсию раньше срока

Специалисты провели исследование и выяснили, хотели ли бы россияне перестать работать до наступления пенсионного возраста. Большинство опрошенных признались, что не могут бросить должности, так как им не на что будет жить.

Во время исследования 80% россиян рассказали, что не могут уйти с работы по своему желанию. По словам этих людей, после увольнения им станет не на что жить, поэтому они ждут наступления пенсионного возраста.

Всего 4% респондентов заявили, что накопили достаточно денег, чтобы бросить работу. На помощь родственников рассчитывают 3% жителей страны, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Оставшиеся 13% россиян надеются на другие источники дохода.

В целом, оставить работу до пенсии хотел бы 31% отвечавших. Уволиться до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и 23% мужчин. Вообще ничего не откладывают, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь в старости, 49% респондентов. Они отметили, что просто не имеют возможности копить деньги. Также ничего не делают 26% россиян, но планируют заняться этим вопросом в будущем.

Откладывают деньги на банковские счета 8% опрошенных. Еще 6% купили или хотят купить недвижимость для сдачи в аренду. Оформили индивидуальный пенсионный план 2% россиян, а 9% рассчитывают на «правильное» воспитание своих детей.