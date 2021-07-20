Россиянам рассказали, как не потерять деньги в банке

Можно потерять деньги в банке, если он лишился лицензии, а вклад был не застрахован в АСВ или же превышает лимит в 1,4 миллиона рублей. также своих денег можно лишиться, если банковский вклад не покрывает инфляцию, рассказала генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова.

В беседе с агентством «Прайм» она посоветовала диверсифицировать вклады и «не опускать все монетки в одну копилку».

«Ваши деньги защищены государственным агентством по страхованию вкладов, и, в случае если ваш банк лишится лицензии, АСВ компенсирует ваши потери, но сумма страхового покрытия не превышает 1,4 миллиона рублей», — объяснила Ускова.

Можно попробовать сохранить накопления, открыв депозит, считает специалист, но при этом важно следить, чтобы доходность по нему покрывала инфляцию.

Ускова также рекомендовала соблюдать цифровую гигиену, чтобы данные банковской карты не попали в руки мошенников.

Россиянам нужно планировать свои расходы и использовать приложение для их контроля, чтобы улучшить свое финансовое положение и перестать брать в долг до зарплаты, считает основатель компании «Деньги вперед» Павел Гужиков. Эксперт посоветовал каждый месяц откладывать не менее 10% дохода, но лучше регулярно повышать эту долю. Такая заначка в три-шесть зарплат нужна на случай непредвиденных расходов, например на лечение.