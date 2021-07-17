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    17 июля 2021, 09:15

    Россиянам дали советы, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

    Александр Блинов

    Россиянам нужно планировать свои расходы и использовать приложение для их контроля, чтобы улучшить свое финансовое положение и перестать брать в долг до зарплаты. Об этом основатель компании «Деньги вперед» Павел Гужиков рассказал РИА «Новости».

    Россиянам дали советы, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

    Каждому четвертому россиянина не хватает зарплаты на основные нужды. Им приходится брать деньги в долг или оформлять кредиты на грабительских условиях. Постоянная нехватка денег становится похожей на бег в колесе. Чтобы выйти из этой гонки, нужно помнить правила финансового поведения.

    Каждому человеку нужна подушка безопасности. Эксперт посоветовал каждый месяц откладывать не менее 10% дохода, но лучше регулярно повышать эту долю. Такая заначка в три-шесть зарплат нужна на случай непредвиденных расходов, например на лечение.

    Гужиков также посоветовал лучше планировать расходы. Обязательные ежемесячные платежи лучше планировать так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Это поможет избежать задержек по оплате и штрафов.

    Когда денег остается впритык, а зарплата в следующем месяце, помогут специальные приложения для контроля финансов. С их помощью можно установить лимит на ежедневные траты. Вы будете знать сумму, которую сегодня нельзя превышать, и тогда завтра не придется брать в долг до зарплаты.

    Ранее экономист назвал размер заначки, которую нужно хранить дома.