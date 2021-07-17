Россиянам дали советы, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Россиянам нужно планировать свои расходы и использовать приложение для их контроля, чтобы улучшить свое финансовое положение и перестать брать в долг до зарплаты. Об этом основатель компании «Деньги вперед» Павел Гужиков рассказал РИА «Новости».

Каждому четвертому россиянина не хватает зарплаты на основные нужды. Им приходится брать деньги в долг или оформлять кредиты на грабительских условиях. Постоянная нехватка денег становится похожей на бег в колесе. Чтобы выйти из этой гонки, нужно помнить правила финансового поведения.

Каждому человеку нужна подушка безопасности. Эксперт посоветовал каждый месяц откладывать не менее 10% дохода, но лучше регулярно повышать эту долю. Такая заначка в три-шесть зарплат нужна на случай непредвиденных расходов, например на лечение.

Гужиков также посоветовал лучше планировать расходы. Обязательные ежемесячные платежи лучше планировать так, чтобы они совпадали с датами аванса или зарплаты. Это поможет избежать задержек по оплате и штрафов.

Когда денег остается впритык, а зарплата в следующем месяце, помогут специальные приложения для контроля финансов. С их помощью можно установить лимит на ежедневные траты. Вы будете знать сумму, которую сегодня нельзя превышать, и тогда завтра не придется брать в долг до зарплаты.

Ранее экономист назвал размер заначки, которую нужно хранить дома.