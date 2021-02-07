Россиянам рассказали, как не попасть на работу в проблемную компанию

Прежде чем откликнуться на предложение о работе, будущего работодателя следует проверить, рассказала адвокат Надежда Ермолаева. По ее словам, сейчас в Сети есть много сервисов по проверке фирм.

Можно воспользоваться бесплатными сервисами, например, на сайте Федеральной Налоговой Службы, отметила Ермолаева в беседе с агентством «Прайм».

«Сервис по проверке контрагентов будет полезен не только предпринимателям, но и в целом может многое сказать о компании», — считает адвокат.

На сайтах арбитражных судов стоит воспользоваться картотекой арбитражных дел. Это позволит выяснить, не участвует ли компания в потенциально опасных для нее судебных разбирательствах. Также, по слова Ермолаевой, есть и коммерческие сервисы, которые проверяют компании по нескольким критериям, вплоть до ее конечных бенефициаров.

При заключении трудового договора в любом случае стоит внимательно изучить не только его условия, но и выяснить соответствуют ли они положениям трудового законодательства. По словам адвоката, особенное внимание нужно уделить условиям о прекращении трудового договора или досрочного его расторжения, если речь идет о срочном контракте.

Приложение по поиску работы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустят в начале 2022 года. С его помощью можно будет не только подобрать вакансию, но и оформить документы и подыскать жилье. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выразил надежду, что в этом приложении разместят национальные системы миграционных цифровых сервисов стран ЕАЭС.