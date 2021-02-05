Приложение по поиску работы в странах ЕАЭС запустят в начале 2022 года
«Приложение „Работа в ЕАЭС“ помогает с поиском работы в государствах „пятерки“. Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья», — приводит ТАСС отрывок выступления Мишустина на форуме Digital Almaty 2021.
Председатель правительства выразил надежду, что в этом приложении разместят национальные системы миграционных цифровых сервисов стран ЕАЭС. Он назвал это нововведение «классным, бесшовным сервисом для всех желающих найти работу в странах союза».
«Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся и другие государства „пятерки“, тогда мы действительно создадим единый рынок труда союза, как это записано в наших основных документах», — добавил Мишустин.
По его словам, цифровые платформы — это основа роста экономик стран, которые их внедряют, а также компаний. Мишустин уверен, что приложение «Работа в ЕАЭС» повысит эффективность работы и ВВП и создаст прочную основу объединения.