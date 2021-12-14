Россиянам рассказали, как можно сэкономить на новогодних корпоративах

Ресторатор Арина Пожигайло рассказала о возросшем спросе на бронирование ресторанов в предновогодний период. По словам эксперта, существует несколько способов, которые помогут провести праздник более экономно. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Во время бронирования ресторанного зала у менеджера важно уточнить, есть ли вариант проведения праздника подешевле, если он озвучивает неприемлемую для вас сумму. Также можно поинтересоваться, можно ли гостям прийти со своими спиртными напитками.

«В ресторанах есть определенные пакеты: есть эконом вариант, а есть VIP. Поэтому вы всегда можете сэкономить, выбрав эконом. И еще один лайфхак: не везде, но на некоторые площадки можно приходить со своим алкоголем. Там либо пробковый сбор, либо вообще ничего», — заключила Пожигайло.

Ранее сообщалось, что в России компании стали чаще заказывать безалкогольное вино на корпоративы. Аналитики отметили, что в каждом пятом заказе есть пункты с безалкогольным вином и глинтвейном.