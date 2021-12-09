Российские компании стали чаще заказывать безалкогольное вино на корпоративы

Кейтеринговые сервисы зафиксировали рост спроса на безалкогольное вино и коктейли. Такие напитки стали чаще заказывать на корпоративы российские компании.

Как сообщили в сервисе по доставке еды в офис и на мероприятия Catery, в каждом пятом заказе есть пункты с безалкогольным вином и глинтвейном. Также аналитики заметили повышение спроса на коктейли без алкоголя. Заказы на такие напитки выросли вдвое по сравнению с 2020 годом, уточнила «Газета.ru».

Подготовка к корпоративам в банках, строительных и информационных компаниях началась еще в ноябре. Провести мероприятие в оффлайн-формате решили 85% заказчиков. Виртуальную встречу решили сделать лишь 5% компаний. Причем в 2020-м таких фирм было 29,5%. Гибридный формат выбрали 10% организаций.

«Несмотря на то, что основной спрос на кейтеринговое сопровождение приходится на декабрь, по текущей динамике заказов можно сделать вывод, что спрос по итогам года сравняется с показателями 2019 года», ― отметил операционный директор Catery Андрей Черепанов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что маски на корпоративе можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями.