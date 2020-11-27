Россиянам рассказали, как часто нужно будет прививаться от коронавируса

Вакцина «ЭпиВакКорона» не даст пожизненного иммунитета от коронавируса. Прививка будет сезонной. Укол нужно будет делать раз в три года. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков.

«Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через шесть, возможно, 10 месяцев», — приводит РИА «Новости» слова Рыжикова.

Ученый добавил, что впоследствии прививку нужно будет делать раз в три года. Иммунитет будет стабильным, но не пожизненным. Для применения этой вакцины нужно быть относительно здоровым, однако сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания не противопоказания. Вакцину «ЭпиВакКорона» уже развезли по регионам для пострегистрационных испытаний.

Ситуация с коронавирусом усложнилась в сентябре после летнего затишья. Специалисты уверены, что победить пандемию поможет массовая вакцинация. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России она начнется в следующем году. Прививка будет добровольной, пишет Ura.ru.