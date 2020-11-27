Россиянам рассказали, как часто нужно будет прививаться от коронавируса
«Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через шесть, возможно, 10 месяцев», — приводит РИА «Новости» слова Рыжикова.
Ученый добавил, что впоследствии прививку нужно будет делать раз в три года. Иммунитет будет стабильным, но не пожизненным. Для применения этой вакцины нужно быть относительно здоровым, однако сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания не противопоказания. Вакцину «ЭпиВакКорона» уже развезли по регионам для пострегистрационных испытаний.
Ситуация с коронавирусом усложнилась в сентябре после летнего затишья. Специалисты уверены, что победить пандемию поможет массовая вакцинация. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России она начнется в следующем году. Прививка будет добровольной, пишет Ura.ru.