Россиянам рассказали, как безопасно запускать хлопушки и фейерверки

Запускать хлопушки на Новый год нужно с осторожностью, чтобы они не были направлены в лицо, а вблизи не было горящих свечей. Об этом в ГУ МЧС по Московской области рассказали ТАСС.

Следует избегать применения хлопушек вблизи пламени свечей или раскаленных спиралей, поскольку это может быть чревато воспламенением серпантина или конфетти.

Специалисты обратили внимание, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением. Поэтому не нужно направлять хлопушку в лицо, а также на осветительные приборы.

Бенгальские огни в целях безопасности лучше поджигать на улице, а если применять их дома, то следует сразу хорошо проветривать комнату. Дело в том, что при горении они выделяют опасные окиси, объяснили в МЧС.

При запуске ракет и фейерверков не следует подходить ближе к ним менее чем на 100 метров. Запускать салюты нельзя вблизи жилых домов и построек, а также линий электропередач. Особенно это следует учитывать при сильном ветре, так как фейерверк может попасть на балкон или даже выбить стекла.

Врач-отоларинголог Иван Лесков ранее в беседе с «360» рассказал, что шум петард может привести к снижению слуха.