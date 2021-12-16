Врач предупредил о снижении слуха из-за шума петард

Новый год многие не мыслят без оглушительных взрывов петард и красочных фейерверков. Однако ставшие почти обязательными атрибутами праздника предметы способны нанести вред, в том числе и сильным шумом.

Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил в беседе с «360», что после громких звуков может наблюдаться стойкое снижение слуха, причем как и у взрослых, так и у детей.

«Это снижение слуха возникает не за счет повреждений барабанной перепонки, что было бы более приемлемо, а из-за повреждения слухового нерва», — сказал он.

Если рядом с человеком взорвалась петарда, он постоянно слышит свист в ушах и делает громче телевизор, то подобное состояние можно считать поводом в сжатые сроки обратиться к врачу.

Поможет в таких ситуациях сурдолог. Обычно пациентам назначают комплексное лечение, в том числе витамины группы B. Иногда приходится использовать гидрокортизон — гормональный стероидный препарат.

В Омской области взорвавшаяся петарда оставила ожоги школьнику. Они играл вместе с одноклассниками, когда зажженный снаряд попал мальчику за воротник куртки. Ребенка доставили в больницу.