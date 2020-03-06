Россиянам рассказали, где можно отдохнуть и не заболеть коронавирусом

Запретов на поездки по России никаких нет. Федеральное агентство по туризму напомнило, что пока в мире бушует коронавирус, можно позагорать и на отечественных пляжах.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя агентства, ограничений нет ни для организованных путевок, ни для туристов, которые путешествуют самостоятельно.

Руководитель ведомства Зарина Догузова отметила, что сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена — качество. Среди направлений она отметила Краснодарский край, Крым и Ставропольский край, где уже тепло и комфортно.

«Туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами», — рассказала Догузова.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что россиянам бесплатно заменят просроченные из-за коронавируса визы в Италию. Бесплатные годовые визы выдадут, когда инфекция отступит.