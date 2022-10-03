Частичная мобилизация в России: кому придут повестки, кого не заберут в армию, что будет после призыва | 360°

Общество 03 октября 2022, 22:38 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, могут ли сотрудники военкоматов опечатывать квартиры «Объясняем.рф»: сотрудники военкоматов не могут опечатывать квартиры при вручении повесток РИА «Новости»

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Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф». Если такое все же случилось, россиянам порекомендовали обращаться в полицию.

Эксперты объяснили, что повестку россиянам могут вручить только лично в руки под роспись.

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«Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры, если такое произошло, имеет смысл обратиться в полицию», — уточнили специалисты.

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Они добавили, что попытки военкома забрать паспорта из МФЦ является незаконной. Такие действия следует обжаловать в прокуратуре.

Поиск потенциальных призывников через работодателя, а также вручение повесток на рабочих местах назвали законным. При наличии отсрочки сотрудник должен предъявить соответствующее удостоверение. Получить такой документ можно в отделе кадров, отметили в «Объясняем.рф».

Обучение мобилизованных россиян проводят в специальных центрах. Этот процесс может длиться до одного месяца. Пока военнослужащие находятся в части, их можно навещать. Для этого необходимо получить разрешение командира воинской части.

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