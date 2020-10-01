Россиянам рассказали, что будет с ценами в октябре

В октябре уровень годовой инфляции в России достигнет 3,8%, а к концу 2020-го она ускорится до 3,9%. Во второй месяц осени цены вырастут в том числе из-за ослабления курса рубля.

Прогноз по ценам опубликовало РИА «Новости». Он составлен на основе опроса аналитиков и на базе полученных от Росстата данных.

Федеральная служба уточнила, что в мае годовая инфляция замедлилась и составила 3%. На фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений в июне она вновь разогналась — до 3,2%, а в августе равнялась уже 3,6%. Эксперты предположили, что в сентябре инфляция могла составить 3,6%. До конца года ее уровень достиг бы 3,7%.

Ослабление курса рубля окажет в октябре влияние на внутренние цены. При этом потребительский спрос восстанавливается умеренными темпами, на фоне чего в августе и сентябре инфляция уже ускорялась.

«В октябре этот тренд, вероятно, будет угасать, но к нему добавится отложенный эффект на цены после прошедшего ослабления рубля», — предположил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Эксперты заметили, что инфляцию сдержит «нарастающая вторая волна коронавируса» и те меры, которые постепенно вернут из-за этого в России. Они повлияют и на экономическую активность, и на рост цен. Потребительскую активность и инфляционное давление сдержат высокий уровень безработицы, провал в доходах на самоизоляции и социальное дистанцирование.

Кроме того, спрос населения на товары и услуги из-за уменьшения реальных располагаемых доходов тоже станет меньше. Сдерживать инфляцию будут сжатие международного туризма и снижение цен на плодоовощную продукцию.