Экономист объяснил падение рубля

Одной из основных причин он назвал тот факт, что дефицит валюты от продажи энергоносителей привел к необходимости покупать ее по более высокому курсу. Это касается ситуации, когда нужно оплатить импортную поставку, и иностранная валюта требуется в наличии прямо сейчас.

Кроме того, сказался и рост инфляции. Он привел к тому, что инвесторы начали искать более выгодные проекты для вложений. А они в основном расположены за пределами рублевой зоны.

Напомним, впервые за четыре года курс доллара приблизился к 80 рублям, а евро перешагнул отметку в 93 рубля.

Ранее отмечалось, что инвесторы бегут от рублевых активов потому, что в условиях высокой неопределенности на рынке, связанной с развитием второй волны коронавируса и угрозой общего падения деловой активности в мире, они ищут более надежные инструменты или те, которые кажутся им наиболее надежными.