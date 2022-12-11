Общество 11 декабря 2022, 04:50 Россиянам раскрыли способ увеличения отпуска до 45 дней Юрист Курашина: отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздникам Pxhere

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Россиянам рассказали о способах продлить отпуск на срок, который превышает 28 календарных дней. Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что для этого нужно правильно планировать отпускные дни.

Россияне, как напомнила Курашина, не работают в выходные и государственные праздники. Также у них есть право на больничные и отгулы.

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Продлить себе отпуск можно, если добавить несколько дней к праздничным дням. Не менее 14 дней должна быть только одна часть отпуска, следует из правил. Остальные дни можно разбивать. При правильном распределении оставшегося отпуска, отдых можно продлить до 45 дней.

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Также нельзя забывать про отгулы. Их тоже можно добавить к отпуску, говорится в материале. Но в этом случае важно учесть, что сотрудник получает наибольшие отпускные за отгул для доноров и выходные после работы в праздничные дни.

К долгим новогодним каникулам положительно относятся 62% россиян. Они считают это отличной возможностью отдохнуть и провести время с близкими. Отрицательное отношение к таким долгим каникулам выразили 13% опрошенных.