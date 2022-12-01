Общество 01 декабря 2022, 07:17 Россияне признались в любви к долгим новогодним каникулам SuperJob: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам Сайт мэра и правительства Москвы

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Положительно к долгим новогодним каникулам относятся 62% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сообщили в RT.

«По их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими», — рассказали в SuperJob.

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При этом 13% респондентов сказали, что отрицательно относятся к таким долгим выходным, а 18% признались, что им все равно. Количество радующихся новогодним каникулам в России увеличилось по сравнению с прошлым годом — на 13%. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню, говорится в исследовании.

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В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

Ранее в исследовательском центре сайта SuperJob посоветовали не брать отпуск в январе. По их словам, праздники не должны сказаться на зарплате. Исследователи порекомендовали взять отпуск в декабре.