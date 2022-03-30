Россиянам раскрыли способ платить с телефона в обход санкций

Многие россияне потеряли возможность бесконтактной оплаты со своего смартфона после приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем. Однако Apple Pay и другие системы можно заменить.

Те люди, у которых есть действующая карта «Мир» с подключенным сервисом Mir Pay, могут оплачивать свои покупки, как раньше рассказала агентству «Прайм» начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова.

«Mir Pay — российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android», — отметила собеседница агентства. По ее словам, этот сервис доступен клиентам более 80 российских банков.

Те россияне, которые имеют устройства Samsung могут пользоваться Samsung Pay. В некоторых магазинов уже есть возможность оплачивать услуги и товары по QR-кодам. Курзякова также отметила, что бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают ряд банков.

На прошлой неделе Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей». Он мог стать причиной, по которой суды едва не запретили ввоз и продажу в Россию смартфонов Samsung, которые оснащены платежным сервисом Samsung Pay.