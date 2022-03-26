Россия аннулировала патент, который запрещал поставки смартфонов Samsung

Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение «Система электронных платежей». Этот патент мог стать причиной, по которой суды едва не запретили ввоз и продажу в РФ смартфонов от компании Samsung, оснащенных платежным сервисом Samsung Pay. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на московский офис юридической компании Hogan Lovells, представлявшей интересы Samsung Electronics.

«Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение „Самсунг Электроникс Рус Компани“ на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент», — сказал представитель Hogan Lovells.

Российская дочерняя компания корейской корпорации потребовала аннулировать патень в связи с нарушениями, допущенными в ходе его регистрации в России. По словам собеседника агентства, в 2012 году автор изобретения Виктор Гульченко подал заявку в патентное ведомство ФРГ, от этой даты отсчитывается приоритет. Однако при регистрации в России патент «фактически был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству».

В результате Арбитражный суд Москвы в 2021 году по иску Sqwin SА запретил ввоз и продажу 61 модели смартфонов, поддерживающих Samsung Pay. 17 марта апелляционная инстанция отменила данное решение, полностью отклонив требования компании из Швейцарии.

Сервис Samsung Рау был запущен в 2015 году, в Россию он пришел через год после этого и до начала внедрения санкций против РФ оставался третьей по популярности системой безконтактных платежей в стране. Этой системой пользовались около 17% граждан.

Ранее сообщалось, что сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжит работать на территории России. Однако часть операций может оказаться недоступна для пользователей. В частности, речь идет о денежных переводах с помощью Samsung Pay картами Visa и Mastercard российских банков. Также проблемы могут возникнуть с выпуском новых билетов виртуальной карты «Тройка» через приложение «Метро Москвы».