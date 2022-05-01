Россиянам раскрыли оптимальный размер ежемесячных выплат по ипотеке

Ипотека не вызовет неудобств, если предварительно правильно определить размеры кредитных выплат, считает руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ Евгения Лазарева. Она назвала взносы, которые можно считать комфортными.

Ипотека считается комфортной, если ежемесячные выплаты не превышают 40% от дохода, отметила Лазарева в беседе с радио Sputnik.

Если отдавать банку слишком большую сумму, то денег может не хватить на повседневные нужды, отметила аналитик. При этом, ели поступить наоборот, и каждый месяц вносить слишком маленькую, то выплачивать ипотеку придется долгие годы.

Она назвала не лучшим вариантом ту ситуацию, когда люди берут более просторное жилье, рассчитывая, что на погашение ипотеки надо будет тратить 80% от дохода.

«Люди забывают, что после приобретения нового жилья в нем еще надо будет делать ремонт и покупать много всего», — предупредила Лазарева.

С 1 мая в России начала действовать программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новых домах со сниженной ставкой 9%. Предельная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях осталась на уровне в 12 миллионов рублей. В других регионах РФ — шесть миллионов рублей.