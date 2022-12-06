06 декабря 2022, 04:47
Россиянам раскрыли новый способ обмана мошенников
Юрист Соловьев: мошенники придумали новую схему обмана со «службой безопасности банка»
Телефонные мошенники не перестают придумывать способы обмана россиян. На этот раз у них появилась новая схема «развода» со «службой безопасности банка». Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Злоумышленники представляются «сотрудниками банков» и сообщают об оформлении кредита на имя жертвы, пояснил Соловьев. Для того, чтобы убедить человека поддаться на уловку, они присылают изображение заявления, в котором уже есть персональные данные и поддельная подпись.
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В такой момент, как отметил Соловьев, у человека «отключается» критическое мышление.
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«Такие „доказательства“ в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на „безопасный“ счет», — объяснил Соловьев.
Сотрудники банков и правоохранительных органов, как предупредил юрист, никогда не присылают документы. Злоумышленники, по словам Соловьева, пытаются ввести в заблуждение россиян с помощью такой схемы в центральных российских регионах, Поволжье, в ДФО и Сибири.
Жертвами афер мошенников могут стать не только взрослые, но и подростки. После того, как с российского рынка ушел разработчик Brawl Stars компании Supercell в Сети появились новые мошеннические схемы, которые связаны с продажей игровой валюты.
Мошенничество
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