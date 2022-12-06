Общество 06 декабря 2022, 02:55 Фанатов мобильных игр предупредили о новом виде мошенничества Мошенники стали выманивать деньги у подростков-геймеров Unsplash

Читать 360tv в

Мошенники в России придумали новый способ для кражи средств — жертвами афер становятся подростки. Школьник отдал 2,5 миллиона рублей злоумышленникам, которые предложили ему поиграть на ставках в Brawl Stars. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника газеты, из этой суммы 1,8 миллиона рублей несовершеннолетний отправил через терминал на QIWI-кошелек и абонентские номера телефонов. А другую часть передал неустановленному лицу, чем причинил родителям ущерб в крупном размере.

Реклама

С уходом с российского рынка разработчика Brawl Stars компании Supercell в Сети появились новые мошеннические схемы, связанные с продажей игровой валюты, сообщили в Group-IB. Их жертвами становятся в основном дети.

Реклама

«В этом году киберпреступники активно используют сценарии ушедших из России брендов, в том числе и игровых, чтобы выманить деньги и данные жертв. В топе таких схем — многопользовательская видеоигра Brawl Stars, особенно популярная среди детей», — объяснил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров

Мошенники регулярно создают фейковые магазины, где предлагают игровую консоль по очень низкой цене. Для продвижения своих ресурсов они используют тематические Telegram-каналы, чаты и игровые форумы. Также потенциальная жертва может попасть на сайт аферистов, перейдя по результатам запросов в поисковой системе.

Ранее россиян предупредили о новом способе телефонных мошенников присваивать чужие средства. Аферисты устанавливают на их телефоны вирусы, а потом убеждают перевести деньги с одного счета на другой.